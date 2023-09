LES VIRADES DE L’ESPOIR 2023 Saint-Hilaire-de-Beauvoir, 24 septembre 2023, Saint-Hilaire-de-Beauvoir.

Saint-Hilaire-de-Beauvoir,Hérault

Les virades de l’espoir pour vaincre la mucovicidose. Marches, courses…buvette et restauration..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 . EUR.

Saint-Hilaire-de-Beauvoir 34160 Hérault Occitanie



Les virades de l’espoir » to help beat cystic fibrosis. Walks, races…refreshment and catering.

Les virades de l’espoir » (las caminatas de la esperanza) para vencer la fibrosis quística. Paseos, carreras… refrescos y comida.

Virades de l’espoir » zur Überwindung der Mukoviszidose. Wanderungen, Läufe…Getränkestand und Verpflegung.

Mise à jour le 2023-09-18 par OT DU GRAND PIC ST LOUP