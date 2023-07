Journées européennes du patrimoine : démonstration et cuisson dans l’ancien four à pain communal Saint-Hilaire-Bonneval, 16 septembre 2023, Saint-Hilaire-Bonneval.

Saint-Hilaire-Bonneval,Haute-Vienne

Démonstration et cuisson dans l’ancien four à pain commun avec de la farine de « tradition française ».

Possibilité d’acheter du pain sur place. Commande conseillée 2 jours avant au 06 87 45 89 08.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

Saint-Hilaire-Bonneval 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Demonstration and baking in the old communal bread oven with « traditional French » flour.

Possibility to buy bread on the spot. Order advised 2 days before at 06 87 45 89 08

Demostración y cocción en el antiguo horno de pan comunal utilizando harina tradicional francesa.

Pan disponible para comprar in situ. Pedidos con 2 días de antelación llamando al 06 87 45 89 08

Vorführung und Backen im alten gemeinsamen Brotofen mit Mehl aus der « französischen Tradition ».

Möglichkeit, Brot vor Ort zu kaufen. Bestellung 2 Tage vorher unter 06 87 45 89 08 empfohlen

