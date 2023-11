MARCHÉ DE NOËL Saint-Hilaire, 3 décembre 2023, Saint-Hilaire.

Saint-Hilaire,Aude

Marché de Noël, Gourmand et Créatif.

De nombreux exposants vous attendent pour partager cette journée au coeur de la magnifique Abbaye de Saint Hilaire.

Exposition photos

– Salle du Réfectoire des Moines : « Saint Hilaire et la Vallée du Lauquet » par Jérôme MAU.

Des idées cadeaux originales

Des producteurs et Créateurs locaux de talent !!.

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 17:00:00. .

Saint-Hilaire 11250 Aude Occitanie



Gourmet and Creative Christmas Market.

Many exhibitors await you to share this day in the heart of the magnificent Abbey of Saint Hilaire.

Photo exhibition

– Salle du Réfectoire des Moines: « Saint Hilaire et la Vallée du Lauquet » by Jérôme MAU.

Original gift ideas

Talented local producers and creators!

Mercado Navideño Gourmet y Creativo.

Numerosos expositores le esperan para compartir esta jornada en el corazón de la magnífica Abadía de Saint Hilaire.

Exposición fotográfica

– Salle du Réfectoire des Moines: « Saint Hilaire et la Vallée du Lauquet » de Jérôme MAU.

Ideas de regalos originales

Productores y creadores locales con talento

Weihnachtsmarkt, Gourmet und kreativ.

Zahlreiche Aussteller erwarten Sie, um diesen Tag im Herzen der wunderschönen Abtei von Saint Hilaire mit Ihnen zu teilen.

Ausstellung von Fotos

– Saal des Refektoriums der Mönche: « Saint Hilaire et la Vallée du Lauquet » von Jérôme MAU.

Originelle Geschenkideen

Talentierte lokale Produzenten und Designer!!!

Mise à jour le 2023-11-20 par A.D.T. de l’Aude / OT – Limouxin