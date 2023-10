L’ABBAYE DE SAINT HILAIRE FÊTE L’AUTOMNE Saint-Hilaire, 28 octobre 2023, Saint-Hilaire.

Saint-Hilaire,Aude

Venez-vous divertir sous le cloitre de l’abbaye. Jeux anciens géants et en bois, espace lecture et énigmes raviront les petits comme les grands.

Activités comprises dans le prix d’entrée de l’abbaye..

2023-10-28 10:00:00 fin : 2023-10-31 17:00:00. EUR.

Saint-Hilaire 11250 Aude Occitanie



Come and enjoy yourself under the cloister of the abbey. Giant antique and wooden games, a reading area and riddles will delight young and old alike.

Activities included in the price of abbey admission.

Ven a divertirte bajo el claustro de la abadía. Antiguos juegos gigantes de madera, un espacio de lectura y adivinanzas harán las delicias de grandes y pequeños.

Actividades incluidas en el precio de la entrada a la abadía.

Lassen Sie sich unter dem Kreuzgang der Abtei unterhalten. Alte Holz- und Riesenspiele, eine Leseecke und Rätsel werden Groß und Klein begeistern.

Die Aktivitäten sind im Eintrittspreis der Abtei inbegriffen.

Mise à jour le 2023-10-17 par A.D.T. de l’Aude / OT – Limouxin