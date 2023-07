LES ESTIVALES DE L’ABBAYE DE SAINT-HILAIRE Saint-Hilaire, 21 août 2023, Saint-Hilaire.

Saint-Hilaire,Aude

Du lundi au jeudi, à 11 h et 15 h, visite commentée de l’abbaye comprise dans le droit d’entrée..

2023-08-21 15:00:00 fin : 2023-08-24 . EUR.

Saint-Hilaire 11250 Aude Occitanie



Monday to Thursday, 11 a.m. and 3 p.m., guided tour of the abbey included in the entrance fee.

De lunes a jueves, a las 11 h y a las 15 h, visita guiada de la abadía incluida en el precio de la entrada.

Montag bis Donnerstag, 11:00 und 15:00 Uhr, kommentierte Besichtigung der Abtei im Eintrittspreis inbegriffen.

Mise à jour le 2023-06-28 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11