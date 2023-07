LES ESTIVALES DE L’ABBAYE DE SAINT-HILAIRE – CHASSE AU TRÉSOR Saint-Hilaire Catégories d’Évènement: Aude

Saint-Hilaire LES ESTIVALES DE L’ABBAYE DE SAINT-HILAIRE – CHASSE AU TRÉSOR Saint-Hilaire, 2 août 2023, Saint-Hilaire. Saint-Hilaire,Aude Chasse au trésor spécial familles comprises dans le droit d’entrée.

Des cadeaux pour les enfants..

2023-08-02 14:00:00 fin : 2023-08-02 17:00:00. EUR. Saint-Hilaire 11250 Aude Occitanie



Family treasure hunt included in admission.

Gifts for children. Búsqueda especial del tesoro en familia incluida en el precio de la entrada.

Regalos para los niños. Schatzsuche für Familien im Eintrittspreis inbegriffen.

