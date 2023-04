ENS – UNE FORÊT MÉCONNUE DES CORBIÈRES, 4 juin 2023, Saint-Hilaire.

3 km / Moyen / + 8 ans

Rendez-vous au lieu-dit Crausse. Prendre la D54, entre Villebazy et Buc. Près du domaine de Rabassié, continuer sur la route forestière (la seule ouverte à la circulation) qui monte à Crausse

Sortie naturaliste en forêt, pour découvrir le plateau de Crausse et ses fermes disparues.

Prévoir pique-nique..

2023-06-04 à 09:30:00 ; fin : 2023-06-04 12:30:00. .

Saint-Hilaire 11250 Aude Occitanie



3 km / Medium / + 8 years

Meet at the place called Crausse. Take the D54, between Villebazy and Buc. Near the Rabassié estate, continue on the forest road (the only one open to traffic) that goes up to Crausse

Naturalist outing in the forest, to discover the Crausse plateau and its disappeared farms.

Bring a picnic.

3 km / Medio / + 8 años

Encuentro en el lugar llamado Crausse. Tomar la D54, entre Villebazy y Buc. Cerca de la finca de Rabassié, continúe por la pista forestal (la única abierta al tráfico) que sube hasta Crausse

Salida naturalista por el bosque, para descubrir la meseta de Crausse y sus granjas desaparecidas.

Traiga un picnic.

3 km / Mittel / + 8 Jahre

Treffen Sie sich am Ort Crausse. Nehmen Sie die D54 zwischen Villebazy und Buc. In der Nähe der Domaine de Rabassié weiter auf der Forststraße (die einzige, die für den Verkehr geöffnet ist), die nach Crausse hinaufführt

Naturalistischer Ausflug in den Wald, um das Plateau von Crausse und seine verschwundenen Bauernhöfe zu entdecken.

Picknick mitbringen.

Mise à jour le 2023-03-27 par A.D.T. de l’Aude / Conseil Départemental de l’Aude