Theatrum Orbis Terrarum : comédie tectonique ! Maison des Minéraux Crozon Finistère Saint-Hernot, 13 juillet 2023 19:30, Saint-Hernot

Spectacle tout public à partir de 6 ans

https://www.helloasso.com/associations/n-ouzon-ket/evenements/theatrum-orbis-terrarum Theatrum Orbis Terrarum Comédie Tectonique ! Trois personnages ont traversé le temps pour faire découvrir au public l’histoire des continents.

Tour à tour complices ou en désaccord, entre problèmes de compréhension et jeux de mots, ils nous offrent un piquant tour d’horizon des différentes visions du monde à travers les époques !

Une dérive-rêverie en plein air pour toute la famile dans le merveilleux jardin Insolit(h)e de la Maison des Minéraux à Crozon.

Une création du collectif N’Ouzon Ket pour la Maison des Minéraux.

Tout l'été, le jeudi à 19h30 ! A partir du 13 juillet

