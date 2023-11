The Australian Pink Floyd Show – The 1st Class Travelling Set Zénith de Nantes Métropole, 10 février 2024, SAINT-HERBLAIN.

The Australian Pink Floyd Show – The 1st Class Travelling Set Zénith de Nantes Métropole. Un spectacle à la date du 2024-02-10 à 20:00 (2024-02-04 au ). Tarif : 46.5 à 96.0 euros.

GERARD DROUOT PRODUCTIONS (L-R-21-11645/13065) présente THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOWThe 1st Class Travelling SetAvec plus de 4 millions de billets vendus dans le monde entier et décrit par le Times comme « The Gold Standard » et le Daily Mirror comme « The Kings of the Genre », The Australian Pink Floyd a donné son tout premier concert à Adélaïde, en Australie, en 1988. Depuis, le groupe s’est produit dans plus de 35 pays à travers le monde, a joué à l’occasion du 50e anniversaire de David Gilmour et a même été rejoint sur scène par David et Rick Wright. TAPFS est le premier spectacle de ce type au monde.Interprétant la musique de Pink Floyd avec perfection note par note, ce spectacle acclamé par la critique étonne le public du monde entier depuis plus de trois décennies.La tournée « The First Class Travelling Set » présentera sur scène les chansons qui comptent tant pour les fans de Pink Floyd dans le monde entier. Avec des éclairages et des vidéos ultramodernes, des lasers très précis, d’énormes structures gonflables et un son live impeccable qui était la référence des spectacles de Pink Floyd, The Australian Pink Floyd Show garantit une expérience live mémorable pour les anciens et les nouveaux spectateurs. Reproduisant la musique de toutes les phases du voyage de Pink Floyd, cette tournée renforce le dévouement de The Australian Pink Floyd Show à l’héritage de Barrett, Waters, Gilmour, Wright et Mason avec un spectacle qui rend un hommage sincère et authentique à ces productions légendaires de Pink Floyd. The Australian Pink Floyd

Votre billet est ici

Zénith de Nantes Métropole SAINT-HERBLAIN Boulevard du Zénith – ZAC D’Ar Mor Loire-Atlantique

46.5

EUR46.5.

