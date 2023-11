Harry Potter et le Prisonnier D’Azkaban Zénith de Nantes Métropole, 28 décembre 2023, SAINT-HERBLAIN.

Harry Potter et le Prisonnier D’Azkaban Zénith de Nantes Métropole. Un spectacle à la date du 2023-12-28 à 20:00 (2023-12-28 au ). Tarif : 25.0 à 79.0 euros.

EN CINE-CONCERT uGo&Play et le Yellow Socks Orchestra L(R-22-10622 / L-R-22-10620) présentent ce concert. HARRY POTTER ET LE PRISONNIER D’AZKABAN™ EN CINÉ-CONCERTTOURNÉE EN FRANCE • DÉC 2023 – JAN 2024• Troisième opus de la série de ciné-concerts Harry Potter • Suivez Harry, Ron et Hermione dans leur troisième année mouvementée à Poudlard, lors d’un ciné-concert exceptionnel. Avec plus de 100 musiciens et choristes sur scène, le Yellow Socks Orchestra interprétera en live l’inoubliable musique de John Williams pendant la projection du film (VOSTFR) sur écran géant, en parfaite synchronisation avec les images du troisième opus. Alors que l’annonce d’un prisonnier en cavale, Sirius Black, affole le monde des Sorciers, Harry et ses amis s’apprêtent à repartir pour une nouvelle année à Poudlard. Sur le dos d’un Hippogriffe, venez apprendre à repousser les Épouvantards et déjouer les plans d’un dangereux loup-garou. Êtes-vous prêts à apprendre la vérité sur ce mystérieux Prisonnier d’Azkaban ?. Pendant plus de deux heures, revivez la magie de cet univers enchanteur, accompagnés en live par la puissance de l’orchestre symphonique ! Pendant les fêtes de Noël, redécouvrez en famille le film qui a enflammé notre imagination et captivé le cœur de millions de spectateurs lors d’une tournée de ciné-concerts exceptionnelle qui passera par Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lille, Lyon, Clermont-Ferrand et Dijon. L’occasion unique de redécouvrir le troisième opus de cette saga culte ! Calendrier des représentationsVENDREDI 5 JANVIER 2024 à 20h

Zénith de Nantes Métropole SAINT-HERBLAIN Boulevard du Zénith – ZAC D’Ar Mor Loire-Atlantique

