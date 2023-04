Le Cadre Noir De Saumur ZENITH DE NANTES, 29 mars 2024, Saint-HERBLAIN.

Le Cadre Noir De Saumur ZENITH DE NANTES. Un spectacle à la date du 2024-03-29 à 20:30 (2023-12-09 au ). Tarif : 39.0 à 119.0 euros.

AZ PROD (L3-R-21-2064/L2-R-21-2067) ET 20H40 présentent Le CADRE NOIR – « Nouveau spectacle » Le Cadre Noir nous plonge au cœur de son nouveau spectacle avec une mise en scène inédite ! Le choix du décor, des lumières et de la musique est spécialement créé pour l’occasion. En principale narratrice de ce voyage onirique le long de ses rives, la Loire se fait majestueuse. Elle retrace l’épopée du Cadre Noir et de l’Equitation de tradition française en 17 tableaux. Illustrés par l’idée d’une journée intemporelle de l’aube au crépuscule, les tableaux s’enchaînent pour un spectacle magique, unique au monde. Les prouesses techniques, la puissante harmonie entre le cheval et son écuyer, l’émotion artistique baignée par des lumières caractéristiques des bords de Loire, ainsi qu’un large répertoire musical, rapprochent intimement le public des chevaux et des écuyers. Venez vivre la magie d’un événement exceptionnel de grande qualité artistique et de renommée internationale. Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 02.47.31.15.33 Le Cadre Noir de Saumur

ZENITH DE NANTES Saint-HERBLAIN ZAC D’AR MOR Loire-Atlantique

