Grande Chasse aux Oeufs de Bellevue Parc du Clos-Fleuri 44800 Saint-Herblain, 16 avril 2022 14:00, Saint-Herblain. Samedi 16 avril, 14h00 Sur place Inscription sur Place L’association Solidarité quartiers Nantes organise la 9e édition de sa grande chasse aux œufs. Réservée aux enfants de 2 à 12 ans /1€ par enfant L’association Solidarité quartiers Nantes organise la 9e édition de sa grande chasse aux œufs. Réservée aux enfants de 2 à 12 ans, présence d’un adulte obligatoire. Friandises et animations. 1 € de participation/enfant INSCRIPTIONS SUR PLACE UNIQUEMENT Pour y accèder : Transport en commun : Arrêt Mendès France Bellevue Lignes 1, 20, 23, 59, 91, 81, 40 Parking vehicule à 50 mètres Recherche de bénévoles pour l’organisation Parc du Clos-Fleuri 44800 Saint-Herblain Rue de Dîjon 44800 st herblain 44800 Saint-Herblain Moulin du Bois Loire-Atlantique samedi 16 avril – 14h00 à 17h00

