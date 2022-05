Simone Le Moigne, peintre de la mémoire. Exposition proposée à l’occasion des Journées du patrimoine 2019 KDSK, Centre culturel breton Yezhoù ha Sevenadur Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Herblain

Simone Le Moigne, peintre de la mémoire. Exposition proposée à l’occasion des Journées du patrimoine 2019 KDSK, Centre culturel breton Yezhoù ha Sevenadur, 17 septembre 2019 10:00, Saint-Herblain. 17 septembre – 31 octobre 2019 Sur place Gratuit 0251807241, 0782701514, kdsk.bro.naoned@gmail.com Exposition consacrée à l’artiste herblinoise Simone Le Moigne, peintre naïf. Présentation d’une oeuvre picturale qui se double d’un intérêt ethnologique… Les Noces d’Antan, Simone Le Moigne © ADAGP Paris 2019 ______________________________________________ Il n’est pas exagéré de dire que [Simone Le Moigne] a revécu son enfance et sa jeunesse dans ses tableaux. Pas de tristesse dans cette évocation, plutôt la réalité lointaine nimbée de merveilleux. Et puis, très vite, elle réalise que cette histoire racontée en peinture est un témoignage et qu’il est important, l’évolution étant très rapide, de transmettre aux générations suivantes ces tranches de vie. C’est sa mission. C’est la raison pour laquelle son oeuvre picturale se double d’un intérêt ethnologique, que ce soit dans la description minutieuse de la vie à la ferme, des travaux des champs, ou des fêtes profanes et religieuses de l’époque de sa jeunesse. La série des jeux est aussi particulièrement significative à cet égard. Denise Delouche, Historienne de l’Art, nous dit «l’ethnologue aurait ici ample matière à analyser, d’autant que Simone Le Moigne s’exprime dans le double langage de l’image et du mot». «Simone Le Moigne est l’un des derniers témoins d’une civilisation multi-séculaire née avec l’agriculture, dont en Bretagne, Per Jakes Hélias est un autre ultime dépositaire et conteur». Sincérité, spontanéité, bonheur de peindre, richesse de l’imagination «à n’en point douter, Simone Le Moigne, est un peintre naïf authentique et l’un des plus attachants» comme l’écrit Denise Delouche. ______________________________________________ Tennet eus un testenn war al lec’hienn / Tiré d’un texte sur le site internet http://www.simone-le-moigne.com (Pour en savoir plus sur l’artiste : http://www.simone-le-moigne.com Crédits photographiques : © ADAGP Paris 2019 Sal an diskouezadegoù Yezhoù ha Sevenadur / Salle des expositions du Centre culturel breton 12 bali / avenue de l’Angevinière 44800 St-Ervlan / St-Herblain KDSK, Centre culturel breton Yezhoù ha Sevenadur 12 avenue de l’Angevinière 44800 St-Herblain 44800 Saint-Herblain Le Sillon de Bretagne Loire-Atlantique mardi 17 septembre 2019 – 10h00 à 12h00

mardi 17 septembre 2019 – 14h00 à 18h00

mercredi 18 septembre 2019 – 10h00 à 12h00

mercredi 18 septembre 2019 – 14h00 à 18h00

jeudi 19 septembre 2019 – 10h00 à 12h00

jeudi 19 septembre 2019 – 14h00 à 18h00

vendredi 20 septembre 2019 – 10h00 à 12h00

vendredi 20 septembre 2019 – 14h00 à 18h00

samedi 21 septembre 2019 – 10h00 à 13h00

mardi 24 septembre 2019 – 10h00 à 12h00

mardi 24 septembre 2019 – 14h00 à 18h00

mercredi 25 septembre 2019 – 10h00 à 12h00

mercredi 25 septembre 2019 – 14h00 à 18h00

jeudi 26 septembre 2019 – 10h00 à 12h00

jeudi 26 septembre 2019 – 14h00 à 18h00

vendredi 27 septembre 2019 – 10h00 à 12h00

vendredi 27 septembre 2019 – 14h00 à 18h00

samedi 28 septembre 2019 – 10h00 à 13h00

mardi 1er octobre 2019 – 10h00 à 12h00

mardi 1er octobre 2019 – 14h00 à 18h00

mercredi 2 octobre 2019 – 10h00 à 12h00

mercredi 2 octobre 2019 – 14h00 à 18h00

jeudi 3 octobre 2019 – 10h00 à 12h00

jeudi 3 octobre 2019 – 14h00 à 18h00

vendredi 4 octobre 2019 – 10h00 à 12h00

vendredi 4 octobre 2019 – 14h00 à 18h00

samedi 5 octobre 2019 – 10h00 à 13h00

mardi 8 octobre 2019 – 10h00 à 12h00

mardi 8 octobre 2019 – 14h00 à 18h00

mercredi 9 octobre 2019 – 10h00 à 12h00

mercredi 9 octobre 2019 – 14h00 à 18h00

jeudi 10 octobre 2019 – 10h00 à 12h00

jeudi 10 octobre 2019 – 14h00 à 18h00

vendredi 11 octobre 2019 – 10h00 à 12h00

vendredi 11 octobre 2019 – 14h00 à 18h00

samedi 12 octobre 2019 – 10h00 à 13h00

mardi 15 octobre 2019 – 10h00 à 12h00

mardi 15 octobre 2019 – 14h00 à 18h00

mercredi 16 octobre 2019 – 10h00 à 12h00

mercredi 16 octobre 2019 – 14h00 à 18h00

jeudi 17 octobre 2019 – 10h00 à 12h00

jeudi 17 octobre 2019 – 14h00 à 18h00

vendredi 18 octobre 2019 – 10h00 à 12h00

vendredi 18 octobre 2019 – 14h00 à 18h00

samedi 19 octobre 2019 – 10h00 à 13h00

mardi 22 octobre 2019 – 10h00 à 12h00

mardi 22 octobre 2019 – 14h00 à 18h00

mercredi 23 octobre 2019 – 10h00 à 12h00

mercredi 23 octobre 2019 – 14h00 à 18h00

jeudi 24 octobre 2019 – 10h00 à 12h00

jeudi 24 octobre 2019 – 14h00 à 18h00

vendredi 25 octobre 2019 – 10h00 à 12h00

vendredi 25 octobre 2019 – 14h00 à 18h00

samedi 26 octobre 2019 – 10h00 à 13h00

mardi 29 octobre 2019 – 10h00 à 12h00

mardi 29 octobre 2019 – 14h00 à 18h00

mercredi 30 octobre 2019 – 10h00 à 12h00

mercredi 30 octobre 2019 – 14h00 à 18h00

jeudi 31 octobre 2019 – 10h00 à 12h00

jeudi 31 octobre 2019 – 14h00 à 18h00

Détails Heure : 10:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Herblain Autres Lieu KDSK, Centre culturel breton Yezhoù ha Sevenadur Adresse 12 avenue de l'Angevinière 44800 St-Herblain Ville Saint-Herblain lieuville KDSK, Centre culturel breton Yezhoù ha Sevenadur Saint-Herblain Departement Loire-Atlantique

KDSK, Centre culturel breton Yezhoù ha Sevenadur Saint-Herblain Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-herblain/

Simone Le Moigne, peintre de la mémoire. Exposition proposée à l’occasion des Journées du patrimoine 2019 KDSK, Centre culturel breton Yezhoù ha Sevenadur 2019-09-17 was last modified: by Simone Le Moigne, peintre de la mémoire. Exposition proposée à l’occasion des Journées du patrimoine 2019 KDSK, Centre culturel breton Yezhoù ha Sevenadur KDSK, Centre culturel breton Yezhoù ha Sevenadur 17 septembre 2019 10:00 Centre culturel breton Yezhoù ha Sevenadur Saint-Herblain KDSK Saint-Herblain

Saint-Herblain Loire-Atlantique