Découverte des Archives du KDSK

19 et 20 septembre 2020

Les JEP 2020 ont choisi pour thème cette année « Patrimoine et éducation : Apprendre pour la vie ! », l’occasion pour le KDSK de partager les ressources qu’il met en valeur, de présenter son travail.

A l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, le KDSK présentera son travail de numérisation du fonds documentaire : fonds d’affiches, photos et autres supports de communication ainsi que son fonds d’ouvrages du domaine public, rares ou souvent trop fragiles pour être manipulés. Edités entre 1644 et 1941, ces documents en breton ou bilingues breton-français (catéchisme, grammaires, dictionnaires, méthodes de langue, théatre, études, essais, …), sont mis en ligne sur le site internet du KDSK et sur Bretania](http://www.bretania.bzh/), [le portail des cultures de Bretagne. Ils peuvent ainsi être portés à la connaissance de tous.

Le KDSK est une structure associative qui propose dans son antenne de St-Herblain un fonds documentaire spécialisé sur la Bretagne, la langue bretonne et les Pays Celtiques, le patrimoine culturel, sous ses aspects les plus variés : production littéraire, édition, ethnologie, histoire, vie économique et sociale…. La production littéraire de langue bretonne aujourd’hui éditée, est systématiquement acquise. La littérature bretonne de langue française ainsi que la littérature des autres langues celtiques constituent une part importante du fonds.

Environ 18 000 documents sont mis à la disposition du public, plus de 400 titres de revues spécialisées sur la Bretagne ou les Pays Celtiques y sont également archivées.

En savoir plus sur le KDSK : https://kdsk-crcc.wixsite.com (site d’informations générales, actualités de la structure) / www.kdsk.bzh:8080/”>www.kdsk.bzh:8080/ (recherches documentaires)

KDSK, Centre culturel breton Yezhoù ha Sevenadur 12 avenue de l'Angevinière 44800 St-Herblain

samedi 19 septembre 2020 – 12h00 à 19h00

dimanche 20 septembre 2020 – 12h00 à 19h00

