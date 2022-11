THE CHAINSAW MOTEL AK SHELTER Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Herblain

THE CHAINSAW MOTEL AK SHELTER, 27 novembre 2022 18:15, Saint-Herblain. Dimanche 27 novembre, 18h15 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 À l’image du célèbre film de Tobe Hooper dont le duo tire son nom, The CHAINSAW MOTEL c’est frontal,

sans détours, et ça prend aux tripes ! Un Crossover de genre entre Nu Metal, Punk Hardcore, et Stoner,

sous un line up minimaliste. Ce duo libère une énergie brute martelée par un Batteur sans pitié pour

ses fûts et une sensibilité à fleur de peau, tantôt hurlée, tantôt chantée, par un Guitariste/Chanteur

aux multiples facettes. Lien site web : https://ak-shelter.bike/chainsaw-motel-bad-situation AK SHELTER 352 boulevard Marcel Paul, 44800 Saint-Herblain 44800 Saint-Herblain Solvardière Loire-Atlantique dimanche 27 novembre – 18h15 à 19h30

Détails Heure : 18:15 - 19:30 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Herblain Autres Lieu AK SHELTER Adresse 352 boulevard Marcel Paul, 44800 Saint-Herblain Ville Saint-Herblain lieuville AK SHELTER Saint-Herblain Departement Loire-Atlantique

AK SHELTER Saint-Herblain Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-herblain/

THE CHAINSAW MOTEL AK SHELTER 2022-11-27 was last modified: by THE CHAINSAW MOTEL AK SHELTER AK SHELTER 27 novembre 2022 18:15 AK SHELTER Saint-Herblain Saint-Herblain bar-bars

Saint-Herblain Loire-Atlantique