dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 BAD SITUATION c’est du courant brut amplifié dans un mur de son.

Ce duo totalement explosif prouve très rapidement sa capacité à fédérer.

Crée par Aziz Bento (Guitare/Chant) plus connu sous le nom de Dealer 2 Metal

et Lucas Pelletier (Batterie) BAD SITUATION s’inspire des groupes qui ont marqué

AK SHELTER 352 boulevard Marcel Paul, 44800 Saint-Herblain

