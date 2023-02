Terre et nature Saint – Héand 42570 Saint-Héand Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Héand

Terre et nature 1 et 2 avril Saint – Héand 42570

Ma vie de potière est indissociable de la nature.C'est elle qui me fournit la terre, les cendres et les roches. Mais aussi par l'observation et le ressenti elle me donne l'inspiration. Je vous parlerai de mon quotidien dans la nature qui déclenche mon travail à l'atelier. Le message que je veux vous faire passer, c'est le côté essentiel d'une nature qui nous nourrit physiquement et spirituellement.

Par le travail sur la planche à barbotine, la terre nous permet de nous retrouver, de retrouver notre unité. Je vous présenterai mon travail de modelages en grès sur bois flottés et de pièces uniques avec des émaux à la cendre. Je vous expliquerai les cuissons mais aussi tout ce qui se crée autour du feu. Le quotidien du potier révèle le sublime s’il est vécu en profondeur.

Bienvenue dans mon atelier !

