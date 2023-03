JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART – SAINT-GUIRAUD Saint-Guiraud Saint-Guiraud Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault Saint-Guiraud . Week-end anniversaire : les 30 ans de l’atelier « Annick et Charly », sculptures en fer.

Invités : exposition de sculptures en fer Ar-Récup par Jean-Marie Catuogno, forgeron à la Vacquerie et présence de la créatrice Bénédicte Albouy de l’atelier « Les Brus de Dédé » à Arboras.

Démonstration de forge, atelier enfants. Week-end anniversaire : les 30 ans de l’atelier « Annick et Charly », sculptures en fer. +33 6 85 87 47 79 Saint-Guiraud

