FETE DE LA TRUFFE ET DU VIN Saint-Guilhem-le-Désert

Début : 2024-01-21

fin : 2024-01-21 Marché aux truffes et produits du terroir, animation musicale. Visite guidée du village..

La cité médiévale de Saint-Guilhem-le-Désert vous propose une journée haute en saveurs. Marché aux truffes et produits du terroir, animation musicale . Visite guidée du village.

Restauration sur place.

Service de navettes gratuites depuis le pont du diable. . Saint-Guilhem-le-Désert 34150 Hérault Occitanie

