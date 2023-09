VIDE GRENIER DES SAUTA-ROC Saint-Guilhem-le-Désert, 1 octobre 2023, Saint-Guilhem-le-Désert.

Saint-Guilhem-le-Désert,Hérault

Le temps d’une journée, flanez dans les ruelles de la petite cité médiévale. Les habitants vident leurs greniers, leurs caves et leurs armoires …Faites de bonnes affaires, dénichez votre prochain trésor !.

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . .

Saint-Guilhem-le-Désert 34150 Hérault Occitanie



For one day, stroll through the narrow streets of the small medieval city. The inhabitants empty their attics, their cellars and their cupboards… Make good deals, unearth your next treasure!

Pase un día deambulando por las callejuelas de esta pequeña ciudad medieval. Los lugareños están vaciando sus áticos, sótanos y armarios… ¡Gatea hasta encontrar tu próximo tesoro!

Flanieren Sie einen Tag lang durch die Gassen der kleinen mittelalterlichen Stadt. Die Einwohner leeren ihre Dachböden, Keller und Schränke … Machen Sie Schnäppchen und finden Sie Ihren nächsten Schatz!

Mise à jour le 2023-09-27 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT