52° SAISON MUSICALE – O PRETIOSUM ET LE BAROQUE NOMADE Saint-Guilhem-le-Désert, 23 septembre 2023, Saint-Guilhem-le-Désert.

Saint-Guilhem-le-Désert,Hérault

Cette année encore, revient la Saison Musicale des Amis de Saint-Guilhem-le-Désert.

Au programme de cette 52° édition, un voyage aux sonorités baroques qui nous emmène aux quatre coins du monde … Des rives des Amériques à celles de la Méditerranée, nous voguerons aussi jusqu’en Europe de l’Est..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . EUR.

Saint-Guilhem-le-Désert 34150 Hérault Occitanie



The Saison Musicale des Amis de Saint-Guilhem-le-Désert is back again this year.

On the program for this 52nd edition is a journey of Baroque sounds that takes us to the four corners of the world? From the shores of the Americas to those of the Mediterranean, we’ll also sail as far as Eastern Europe.

Este año vuelve la Temporada Musical de los Amigos de Saint-Guilhem-le-Désert.

En el programa de esta 52ª edición figura un viaje de sonidos barrocos que nos llevará a las cuatro esquinas del mundo.. De las orillas de América a las del Mediterráneo, navegaremos también hasta Europa del Este.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder die Saison Musicale des Amis de Saint-Guilhem-le-Désert (Musiksaison der Freunde von Saint-Guilhem-le-Désert).

Auf dem Programm dieser 52. Ausgabe steht eine Reise mit barocken Klängen, die uns in alle Ecken der Welt führt? Von den Ufern Amerikas bis zu den Ufern des Mittelmeers werden wir auch bis nach Osteuropa segeln.

