LES HEURES D’ORGUE – OMBRES ET LUMIÈRES DE L’ORGUE BAROQUE FRANÇAIS Saint-Guilhem-le-Désert, 12 août 2023, Saint-Guilhem-le-Désert.

Saint-Guilhem-le-Désert,Hérault

Au sein de l’Abbaye de Gellone, découvrez le temps d’un concert, les ombres et lumières de l’Orgue baroque français avec Elise Rollin, de l’école nationale de musique de Belfort.

2023-08-12

Saint-Guilhem-le-Désert 34150 Hérault Occitanie



At Gellone Abbey, discover the shadows and lights of the French Baroque organ with Elise Rollin, from Belfort’s national music school

En la abadía de Gellone, descubra las luces y sombras del órgano barroco francés con Elise Rollin, de la Escuela Nacional de Música de Belfort

Entdecken Sie in der Abtei Gellone Licht und Schatten der französischen Barockorgel mit Elise Rollin von der Ecole Nationale de Musique de Belfort

