STAND – BIENVENUE DANS LE GRAND SITE DE FRANCE GORGES DE L’HÉRAULT Saint-Guilhem-le-Désert, 3 août 2023, Saint-Guilhem-le-Désert.

Saint-Guilhem-le-Désert,Hérault

Venez découvrir un stand animé par Demain la Terre sur la Place de la liberté à St Guilhem le désert ! Profitez d’une journée animée, et découvrez les Gorges de l’Hérault : Grand site de France..

2023-08-03 fin : 2023-08-03 . .

Saint-Guilhem-le-Désert 34150 Hérault Occitanie



Come and visit a Demain la Terre stand on the Place de la Liberté in St Guilhem le Désert! Enjoy a lively day, and discover the Gorges de l’Hérault: Grand site de France.

Visite el stand de Demain la Terre en la plaza de la Libertad de St Guilhem le Désert Disfrute de una jornada animada y descubra las Gargantas del Hérault: Grand site de France.

Entdecken Sie einen von Demain la Terre betreuten Stand auf dem Place de la liberté in St Guilhem le désert! Genießen Sie einen lebhaften Tag und entdecken Sie die Gorges de l’Hérault: Grand site de France.

