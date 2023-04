BALADE NATURE AU HAMEAU DES LAVAGNES, 30 avril 2023, Saint-Guilhem-le-Désert.

L’association Kermit propose une balade nature. Changement climatique : en garrigue, ça se passe comment ?

Animation labellisée Hérault Nature, proposée dans le cadre du programme environnement, partenariat entre le département de l’Hérault et le réseau COOPERE 34.

2023-04-30 à 14:30:00 ; fin : 2023-04-30 17:30:00. .

Saint-Guilhem-le-Désert 34150 Hérault Occitanie



The association Kermit proposes a nature walk. Climate change: in the scrubland, how does it happen?

Animation labeled Hérault Nature, proposed within the framework of the environmental program, partnership between the department of Hérault and the network COOPERE 34

La asociación Kermit propone un paseo por la naturaleza. Cambio climático: ¿cómo se produce en la garriga?

Animación titulada Hérault Nature, propuesta en el marco del programa de medio ambiente, asociación entre el departamento de Hérault y la red COOPERE 34

Der Verein Kermit bietet einen Naturspaziergang an. Klimawandel: In der Garrigue, wie geht es weiter?

Animation mit dem Label Hérault Nature, angeboten im Rahmen des Umweltprogramms, Partnerschaft zwischen dem Departement Hérault und dem Netzwerk COOPERE 34

Mise à jour le 2023-04-07 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT