Aumale Seine-Maritime Animation sous réserve du contexte sanitaire. Samedi 28 Août :

14h30 : Concours de pétanque en doublette – Place du CSP – ESA Pétanque

15h00 : Ouverture de la fête foraine

22h30 : Illumination des monuments Dimanche 29 Août :

11h00 : Commémoration du 77ème anniversaire de la libération de la ville au monument aux morts, suivie de la messe en Musique

15h15 : FORMATION DU CORSO FLEURI avec la participation de différents chars des associations Aumaloises / Défilé des majorettes d’Aumale et de différents groupes de musique : L’Harmonie d’Aumale, BAGAD “PARIZ”, le groupe “Les grenadiers de Soignies”, le groupe de percussion “POURKOIPAFAMILY”, le Showband “AURANJA”, le groupe de ballet péruvien “JARANA CRIOLLA” et la machine à bulles “Bubble show”

Animation des rues sous une pluie de confettis. Lundi 30 Août :

14h00 : Concours de boules – Mêlée ouverte à tous – Place du C.S.P – Ouvert à tous !

Infos : 02 35 93 44 29 / 06 16 46 36 91

