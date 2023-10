Atelier de Massage bébé Vivalto Sport Rennes – Salle de sport Saint-Grégoire Saint-Grégoire Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Grégoire Atelier de Massage bébé Vivalto Sport Rennes – Salle de sport Saint-Grégoire Saint-Grégoire, 18 novembre 2023 09:30, Saint-Grégoire. Atelier de Massage bébé Vivalto Sport Rennes – Salle de sport Saint-Grégoire Saint-Grégoire Samedi 18 novembre, 09h30 Venez découvrir les techniques du massage bébé à Vivalto Sport St Grégoire, le samedi 18 novembre de 9h30 à 10h30. Samedi 18 novembre, 09h30 1

http://www.premiers-instants.fr Venez découvrir les techniques du massage bébé !

Masser son bébé, c’est renforcer le lien d’attachement en prenant du temps avec son enfant. C’est aussi un bon moyen de le détendre, de le rassurer, de l’aider à s’endormir et de le soulager de certains maux.

Je vous propose 1 atelier d’1 heure à Vivalto Sport St Grégoire le samedi 18 novembre de 9h30 à 10h30.

L’atelier est ouvert aux bébés de la naissance (attendre que le cordon ombilical soit tombé) jusqu’à 10 mois.

Au programme, vous apprendrez à masser les différentes parties du corps, puis, nous échangerons sur les bienfaits du massage, sur comment soulager certains maux, sur les conditions du massage : le moment idéal, l’huile utilisée, le matériel, l’endroit, les positions…

Le tarif est de 30 € par atelier. Pour les sessions de massage bébé vous repartirez avec une huile végétale BIO ainsi qu’un livret d’apprentissage en PDF.L’atelier se termine par un échange autour d’un rooibos. Contact : Morgane au 06.52.95.81.35 / www.premiers-instants.fr Vivalto Sport Rennes – Salle de sport Saint-Grégoire 9 Bd de la Boutière, 35760 Saint-Grégoire Saint-Grégoire 35760 Ille-et-Vilaine Détails Heure : 09:30 Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Grégoire Autres Lieu Vivalto Sport Rennes - Salle de sport Saint-Grégoire Adresse 9 Bd de la Boutière, 35760 Saint-Grégoire Ville Saint-Grégoire Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Vivalto Sport Rennes - Salle de sport Saint-Grégoire Saint-Grégoire

Vivalto Sport Rennes - Salle de sport Saint-Grégoire Saint-Grégoire Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-gregoire/