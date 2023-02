Les horloges Lognoné. Dialogue cosmopolite autour d’un arc horloger transmanche Villa McGregor Saint-Grégoire Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Grégoire

Les horloges Lognoné. Dialogue cosmopolite autour d’un arc horloger transmanche Villa McGregor, 12 février 2023 18:00, Saint-Grégoire. Dimanche 12 février, 18h00 Sur place Inscription gratuite mais obligatoire auprès de la fondation culturelle Théophile Lognoné https://twitter.com/FondationTheo

Dialogue cosmopolite Horlogerie & Innovations La Grande Rue des Stuarts, berceau historique des horloges Lognoné à Dol-de-Bretagne et en baie du Mont-Saint-Michel, a donné naissance à un arc horloger transmanche dont l’histoire centenaire est le thème de ce dialogue cosmopolite destiné à faire grandir l’innovation et le retour des inventeurs. Villa McGregor 21 rue Jean Monnet, Saint-Grégoire 35760 Saint-Grégoire Ille-et-Vilaine dimanche 12 février – 18h00 à 19h30

Détails Heure : 18:00 - 19:30 Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Grégoire Autres Lieu Villa McGregor Adresse 21 rue Jean Monnet, Saint-Grégoire Ville Saint-Grégoire lieuville Villa McGregor Saint-Grégoire Departement Ille-et-Vilaine

Villa McGregor Saint-Grégoire Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-gregoire/

Les horloges Lognoné. Dialogue cosmopolite autour d’un arc horloger transmanche Villa McGregor 2023-02-12 was last modified: by Les horloges Lognoné. Dialogue cosmopolite autour d’un arc horloger transmanche Villa McGregor Villa McGregor 12 février 2023 18:00 Villa McGregor Saint-Grégoire

Saint-Grégoire Ille-et-Vilaine