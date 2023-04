Le Mont-Dol peut-il inspirer un Montmartre au Fort Régent sur les hauteurs de Jersey ? Villa McGregor, 9 avril 2023 09:00, Saint-Grégoire.

Jersey doit éviter l’incrémentalisme et offrir une vision audacieuse pour rendre l’île attrayante pour les visiteurs et les investissements privés, a déclaré un résident local dont la société d’investissement possède la plus grande marina du Portugal.

« Il est possible de créer des programmes attrayants à usage mixte », a-t-il déclaré; « On pourrait construire un Montmartre à Fort Régent et l’immobilier résidentiel est le mécanisme de financement évident. »

Zach Lewy, qui a déménagé sur l’île avec sa famille il y a deux ans, est le PDG d’Arrow Group, une société de fonds et de gestion d’actifs qui a beaucoup investi dans le secteur hôtelier portugais, notamment en acquérant Marina de Vilamoura en Algarve.

M. Lewy a été interviewé dans le cadre d’un déjeuner de réseautage Jersey Hospitality, qui s’est tenu à l’hôtel Radisson de l’île.

Le gouvernement de Jersey élabore actuellement une nouvelle stratégie touristique, la première depuis 2004 et la toute première à se concentrer sur tous les secteurs du tourisme et de l’hôtellerie et pas seulement sur les visiteurs.

Un groupe de pilotage a été créé qui comprend des groupes industriels, dont la JAI, Visit Jersey et la Chambre de commerce de Jersey.

M. Lewy a déclaré que les projets auxquels il avait participé au Portugal, qui incluaient l’investissement de 0,5 milliard de livres sterling dans une ville plus petite que Jersey, avaient réussi parce qu’il y avait une vision partagée par toutes les parties prenantes, y compris la municipalité.

« En l’absence d’un plan conjoint des parties prenantes, les choses ont tendance à se dégrader terriblement », a-t-il déclaré. « Ici, on veut arriver à une destination qui est spéciale à Jersey, ce qui est convenu. Ce que nous faisons avec le fort ou le front de mer ne peut pas être une décision progressive, car il est peu probable qu’ils attirent des capitaux privés. »

M. Lewy a déclaré que le front de mer n’avait pas été bien coordonné et que Fort Regent n’était plus une attraction, et bien que la baie de Saint-Brélade soit magnifique, aucun équipement substantiel pour les visiteurs n’y a été construit.

M. Lewy a également souligné Strive in St. Peter comme une autre « destination » potentielle de l’île.

« Il doit y avoir des expériences ancrées et en tête d’affiche qui mettent Jersey sur la carte et donnent aux gens ce sens de« FOMO » (de l’anglais : fear of missing out, « peur de rater quelque chose »). Je ne pense pas que vous puissiez faire cela avec une infrastructure vieille de 50 ans et sans vision claire. »

Les orateurs lors de cette table ronde lors de l’événement JHA comprenaient la Directrice générale des services publics sortante du gouvernement de Jersey, Suzanne Wylie, qui a parlé de ses expériences de transformation de l’Irlande du Nord en une destination touristique, le président de la JHA, Marcus Calvani, et le propriétaire de l’Hôtel de France, Robert Parker.

