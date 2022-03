Le Musichall’Ino Club Hervé Spectacles Bretagne 06/05 20h30 EMC2 Saint-Grégoire (35) Salle l’EMC2, 6 mai 2022 20:30, Saint-Grégoire.

La nouvelle édition bretonne du MusicHall’Ino se déroulera le vendredi 06 mai 2022 à 20h30 à la salle EMC2 de Saint-Grégoire (850 places). Après 2 ans d’absence, le Club Hervé Spectacles Bretagne revient avec une soirée de gala exceptionnelle. Pour cette 9ème édition, le chant, l’humour et le music-hall seront à l’honneur avec les performances de 6 artistes bourrés de talents.

“Créer de l’art, c’est créer du lien”

À Rennes, ce sont 35 bénévoles, 60 partenaires et mécènes qui

portent l’association depuis 10 ans. Le succès est au rendez-vous

et les idées ne manquent jamais. Le spectacle annuel, très

partagé et attendu, mobilise de nombreux acteurs de la région

dans le but de proposer un programme de qualité.

Avec sa mythique répartie et ses improvisations, Calixte de

Nigremont, concepteur de joyeusetés, sera le présentateur de

cette édition. C’est Thais Té qui ouvrira le bal en dévoilant en

chanson son talent de jeune auteure-compositrice-interprète : des

textes sincères sur fond de mélodies douces et folk. Jimmy Delp,

véritable magicien déjanté mais aussi ventriloque et comédien,

proposera ensuite une prestation pleine d’humour. Paul Adam,

un habitué du cabaret de Patrick Sébastien, sera également sur

scène pour se jouer des mots et surprendre les spectateurs.

Charlotte Boisselier, valeur montante de l’humour français,

incarnera ses personnages les plus désopilants, le tout avec un

tonus et un style très personnels. Enfin, le quatuor vocal a capella

Couleur Café revisitera audacieusement pour le public un

répertoire varié.

Un événement solidaire et caritatif

Ce sont les associations CAP Ouest et Les Blouses Roses qui seront

soutenues une nouvelle fois cette année par le Club Hervé Spectacles

Bretagne. Les recettes générées en 2019 avaient permis aux

associations de recevoir respectivement un chèque de 5 000€.

À propos du Club Hervé Spectacles

Créé il y a 40 ans, Le Club Hervé Spectacles est une association humaniste et conviviale à but non lucratif. Créée à Lyon, elle a pour vocation de promouvoir des jeunes artistes du spectacle vivant, proposer un spectacle tous publics de haute qualité et verser une partie des bénéfices à une association caritative. L’humanisme, le respect des différences, le respect de la nature, l’amitié et la convivialité sont les valeurs fortes de cette association. www.club-herve-spectacles.com

Salle l’EMC2 rue Simone Veil 35760 Saint-Grégoire Ille-et-Vilaine

vendredi 6 mai – 20h30 à 23h59