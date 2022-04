Hommage à Mariano Otero Salle La Forge, Saint Grégoire, 35, 15 avril 2022 19:00, Saint-Grégoire.

Hommage à Mariano Otero

Hommage à Mariano Otero

Mariano Otero est un enfant d’Espagne et surtout de Madrid où il est né en 1942. Cinq ans plus tard, son père devra sous la menace franquiste s’exiler en France. Ce n’est que de longues années après que toute la famille sera réunie à Rennes. Lui qui à peine adolescent écrivait à son père sa volonté d’être peintre fera ses études aux Beaux-Arts de Rennes (1957-1962). Lauréat de nombreux prix, il expose à Rennes, Le Havre, Bordeaux, Paris… et en Espagne, à Valladolid, Saragosse, Huesca et Madrid. A partir de 1992, avec la Galerie Vue sur Mer de Thierry Dobé et Annie Hamard (Dinard), ce sont d’autres expositions personnelles à Londres, Bruxelles, New York, etc. Avec eux, il publie son premier livre en 1996, puis Tango-Monde, Affiches d’un engagement et enfin, après sa disparition en juillet 2019, Les Baigneuses, trois volumes édités à La Part Commune.

Peintre, il l’aura été assurément jusqu’au bout des doigts. Sa peinture est une chronique des visages et des corps auxquels il prête sa palette d’huiles, dessins, encres, gouaches, aquarelles et pastels. Tous ses tableaux sont signés d’une tendresse délicate, même pour les plus sombres. Les nus, les portraits, les baigneuses, les tangos et les natures mortes ont cette beauté dépouillée qui nous amène à l’essentiel, forme, relief, lumière, aux tons ardoise, bleus, gris, rouge vif, tous ces nuanciers de terre cuite et de cuivre brun foncé.

Photo-montage : Jean-Charles Castel

« Je ne saurais jamais pourquoi. Pourquoi le tango et pas autre chose. Dans cet abandon total, intense, physique. Cette tendresse sombre et cette tristesse impatiente, avec elles le bonheur du corps, des corps. Dont je ne sais rien ou presque. J’ai cette passion qui se danse avec tout ce que nous sommes à deux. Une musique certes, mais pas n’importe quelle musique. Un chant aussi, amoureux, exalté, angoissé. La langue peut-être qui résonne de vagues très longues. Ou cet enlacement profond qui nous rend vulnérable au monde. J’aime, oui, ces suites de prises de pieds attaquant les notes, les ciselés de jambes et les esquives des hanches. C’est se donner et se perdre. Des gestes qui dévoilent et presque déshabillent. Tête-à-tête. Mélange de force et d’attirance. De défense et de conquête. Tout ici ouvre et reprend la vie. »

Extrait de Tango-Monde, éditions La Part Commune.

Mariano Otero a toujours entretenu un lien particulier avec Saint Grégoire à travers un évènement dont il était fier : la création en 1987 du Grand Prix de peinture à l’initiative de Monsieur Paul Ruaudel et dont il a assumé la présidence du jury.

Cette soirée, animée par son ami Jean-Louis Coatrieux, est organisée autour de projections d’images d’archives et de témoignages de celles et ceux qui l’ont connu.

