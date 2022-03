Saint-Grégoire et les produits laitiers à l’heure de l’Exposition universelle Saint-Grégoire Saint-Grégoire Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Grégoire et les produits laitiers à l’heure de l’Exposition universelle Saint-Grégoire, 22 mars 2022 19:00, Saint-Grégoire. Mardi 22 mars, 19h00 Sur place Inscription gratuite et ouverte à tous via Zoom, logiciel de visiophonie https://us04web.zoom.us/j/75419719834?pwd=CsXrtZ53GIVRBudFuOBVUytr_NHFaX.1 Kevin Lognoné organise une conférence de restitution de sa visite de l’exposition universelle de Dubaï. Ce voyage d’étude a été l’occasion de parcourir le Pavillon France qui expose l’édition originale de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Avec la Société Laitière de Saint-Grégoire, la commune a développé un camembert unique avec des emballages aux motifs et imprimés singuliers. Une audace publicitaire qui a suscité l’intérêt de collectionneurs d’étiquettes. La fraîcheur de cet ensemble, dans un état extraordinaire de conservation, étonne. Pour saisir cette évolution, cette conférence propose de revenir à l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, exposé pour la première fois hors de France à Dubaï. Les philosophes avaient compris l’importance de cultiver la “valeur imaginaire ajoutée” des produits laitiers. Diderot et d’Alembert qualifiaient le roquefort de roi des fromages, devenu la plus ancienne appellation d’origine fromagère. Ils y voyaient la résonance de notre patrimoine alimentaire, tirée de la culture de nos territoires. Cette conférence est l’occasion de suivre l’héritage de ces philosophes et d’illustrer en quoi leurs réflexions nourrissent toujours autant notre présent . Saint-Grégoire Saint-Grégoire 35760 Saint-Grégoire Ille-et-Vilaine mardi 22 mars – 19h00 à 20h30

Heure : 19:00 - 20:30

