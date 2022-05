Mariana Ramos Saint Grégoire, 8 juin 2019 20:00, Saint-Grégoire.

Samedi 8 juin 2019, 20h00 Sur place Gratuit 02 99 23 19 23

Musique du Monde

Entre diva jazz et agilité féline, Mariana Ramos a une voix et un swing généreux qui irradient par son chant solaire venu tout droit du Cap Vert. Artiste de scène enthousiaste et chaleureuse, elle en danse et chante les airs les plus mélancoliques comme les plus endiablés.

Saint Grégoire

