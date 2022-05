Les Tarafikants Saint Grégoire, 9 juin 2019 17:30, Saint-Grégoire.

Dimanche 9 juin 2019, 17h30 Sur place Gratuit 02 99 23 19 23

Chants du monde

Tarafikants est un groupe composé de six musiciens en formation taraf, c’est-à-dire en formation de petit orchestre à cordes traditionnel des régions roumaines. Ils revisitent le répertoire intimiste ou entraînant des chansons des cabarets citadins de Bucarest. De plus, il s’empare également du répertoire traditionnel des airs à danser des fêtes de village des régions des Carpates et des Balkans. Puisant dans l’univers riche des tarafs de Roumanie, Tarafikants recréé l’ambiance des “cîrciuma”, les auberges des chansons populaires roumaines, lieux propices à la rencontre, la nostalgie et la fête… Des airs de danses de village aux chansons poétiques des villes, les Tarafikants invitent le public à un voyage dépaysant et festif. Peu à peu, le public se laisse entraîner dans les danses énergiques et conviviales, pour prendre pleinement part à la fête.

