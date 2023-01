Dialogue cosmopolite sur le «Rocher de la Mer rouge» Saint-Grégoire Saint-Grégoire Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Dialogue cosmopolite sur le «Rocher de la Mer rouge» Saint-Grégoire, 28 janvier 2023 10:00, Saint-Grégoire. Samedi 28 janvier, 10h00 Sur place Inscription gratuite mais obligatoire auprès de la fondation culturelle Théophile Lognoné https://fb.me/e/3XZJPn5mD

Saint-Grégoire, autrefois appelée « Ville-Rouge », offre un espace idéal pour réunir des bretons voyageurs attirés par un débat géographique et cosmopolite. Ce rendez-vous sera animé par Kevin Lognoné. Prévu le samedi 28 janvier à 10 heures sous la forme d’un café-discussion, il sera l’occasion de revenir sur le Yémen et les premières tentatives d’établissement d’un Consulat français sur la route des Indes, dans le golfe d’Aden. La place était importante, car de là partait tout le café dit de Moka importé par la France via Saint-Malo dont l’avenue de Moka perpétue la mémoire dans la cité corsaire. Saint-Grégoire, autrefois appelée « Ville-Rouge », offre un espace idéal pour réunir des bretons voyageurs attirés par un débat géographique et cosmopolite. Objectif : illustrer, dévoiler et mesurer des analogies ou dissonances géographiques liées aux combinaisons de couleurs. L’ouverture des archives diplomatiques françaises apporte un témoignage inestimable sur l’histoire du Yémen, qui commençait à s’ouvrir aux influences étrangères. Peut-être parce qu’on éprouve, à les parcourir, le sentiment d’une occasion ratée, l’impression que la France aurait eu une carte à jouer au Yémen, sans qu’on sache vraiment si elle a préféré placer ses pions ailleurs, à Djibouti, ou si elle a manqué sa chance. Car le déclenchement de la Première guerre mondiale mit fin à l’existence du vice-consulat français du port de la Mer Rouge qui n’a jamais rouvert ses portes après 1915. Saint-Grégoire Saint-Grégoire 35760 Saint-Grégoire Ille-et-Vilaine samedi 28 janvier – 10h00 à 11h30

