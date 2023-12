Guide d’orientation et d’inspiration pour la transition Saint-Grégoire 2024-2026 Rue Jean Monnet Saint-Grégoire, 13 décembre 2023 10:00, Saint-Grégoire.



« Si c'était à refaire, je commencerais par la culture » La vision de Jean Monnet porte elle aussi un sens à Saint-Grégoire où une rue porte le nom de l'ambitieux père fondateur de l'Europe.

La culture pour quoi faire ? Pour réinventer la démocratie locale et donner plus de pouvoir aux habitants.

Saint-Grégoire Vie Créative propose d’imaginer un Guide d’orientation et d’inspiration pour la transition Saint-Grégoire 2024-2026.

Véritable feuille de route pour réinventer la gouvernance de Saint-Grégoire, le guide entend recenser de nombreuses bonnes pratiques pour pallier à la paresse intellectuelle des élus et techniciens : la charte de l’arbre est par exemple un « copier-coller » de celle de Puteaux, laboratoire du « greenwashing » dans les Hauts-de-Seine.

Il décline cinq priorités proposées aux futures décisions 2024-2026 : agir autrement, promouvoir un numérique sobre pour résoudre rapidement les problèmes de couverture de la fibre optique et la fracture de la Small Smart City, inventer l’architecture, les oasis de verdure et les territoires de demain face à l’urbanisation galopante, conserver et préserver pour demain, enfin repenser les mobilités des habitants pour une ville toujours accessible (Troisième ligne de métro à Alphasis, Baobab Vertiport, nouveau tracé de la ligne de trambus, nouvelle articulation des pistes cyclables en s’inspirant du réseau RAVeL, le réseau autonome des voies lentes en Wallonie : plus de 45 itinéraires locaux balisés ….)

Il détaille les meilleures pistes de sobriété et de transparence dans l’attribution trop souvent clientéliste de subventions, de logements sociaux, l’accompagnement de nouveaux projets, adaptées à la conservation des patrimoines et à la création.

Sa version finalisée avec les habitants pourrait ainsi accompagner de nouvelles pages très enrichies sur le site internet de la mairie de Saint-Grégoire, qui se voudraient un centre de ressources pour les énergies citoyennes et associatives de la ville verte et bleue.

