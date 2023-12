Saint-Grégoire, la magie des fêtes entre Bretagne et Québec Rue Jean Discalceat Saint-Grégoire, 17 décembre 2023, Saint-Grégoire.

Début : 2023-12-17 10:00

Fin : 2023-12-17 11:30

Saint-Grégoire et la francophonie des possibles, telle une empreinte de Robinson récoltée d’un mystérieux jardin-archipel sur la mer. Dimanche 17 décembre, 10h00 1

Saint-Grégoire Vie Créative (SGVC) vous invite à découvrir de l’autre côté de l’Atlantique comment les Grégoriens québécois célèbrent la magie des fêtes.

Saint-Grégoire est traversée d’histoire et de francophonie. C’était l’occasion de le découvrir il y a un an avec le Saint-Grégoire québécois, un fromage à multiples entrées. Le mont Saint-Grégoire est une des neuf collines Montérégiennes situées près de la ville de Montréal. Dans la francophonie des Amériques, Le Goff est devenu Legault pour avoir l’air plus français évidemment… Prouff devenu Proulx, Tanguy devenu Tanguay. Et combien de Leblanc étaient des Le Guen ?

Sur la page Facebook paysderennes.quebec@gmail.com , il est possible de découvrir pour le mois de décembre une série de publication sur les repas de fêtes de fin d’année au Québec .

Cette page Facebook a aussi une petite soeur , Association Rennes-Québec , créée par Julie.Son objet : « découvrir les deux régions , Rennes et Québec , à travers la culture , l’art , la littérature ,les valeurs « .

Rue Jean Discalceat Saint-Grégoire Saint-Grégoire 35760 Ille-et-Vilaine