Débat public : un jumelage avec le Québec pour Saint-Grégoire ? Rue Jean Discalceat Saint-Grégoire, 17 décembre 2023, Saint-Grégoire.

La commission franco-québécoise des lieux de mémoire communs est un organisme bilatéral qui, de chaque côté de l’Atlantique, rassemble des bénévoles qui s’intéressent à l’histoire commune unissant français et québécois.

Pour les membres de cette commission, l’Histoire et la Mémoire communes s’incarnent et se déclinent dans de multiples traces qu’il importe d’identifier, mettre en valeur et faire partager au plus large public.

Ces traces peuvent se manifester de plusieurs façons : un lieu physique comme le port de Saint-Malo, d’Honfleur ou le Vieux-Québec, un personnage comme Samuel de Champlain ou Louis Hébert, un événement comme la Fondation de Québec ou des éléments du patrimoine immatériel comme des contes et légendes.

Ce modèle pourrait inspirer l’avenir des relations entre la Bretagne et les provinces du Canada Atlantique (Nouveau Brunswick, Labrador, Terre-Neuve, îles du Prince Edouard, anciennes terres de l’Acadie…).

Une telle commission pourrait ainsi fédérer des chercheurs, des universitaires, des intellectuels désireux de créer des ponts au service de notre connaissance et notre mémoire collectives. Elle pourrait de même faire des préconisations aux pouvoirs publics pour accélérer le mouvement d’ouverture des archives.

Sur la page Facebook paysderennes.quebec@gmail.com , il est possible de découvrir pour le mois de décembre une série de publication sur les repas de fêtes de fin d’année au Québec .

Cette page Facebook a aussi une petite soeur , Association Rennes-Québec, créée par Julie. Son objet : « découvrir les deux régions , Rennes et Québec, à travers la culture, l’art, la littérature, les valeurs « .

Rue Jean Discalceat Saint-Grégoire Saint-Grégoire 35760 Ille-et-Vilaine