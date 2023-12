Promenade intime au cœur des lieux les plus étonnants de Saint-Grégoire : la Villa McGregor Rue Jean Discalceat Saint-Grégoire Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Grégoire Promenade intime au cœur des lieux les plus étonnants de Saint-Grégoire : la Villa McGregor Rue Jean Discalceat Saint-Grégoire, 14 décembre 2023, Saint-Grégoire. Promenade intime au cœur des lieux les plus étonnants de Saint-Grégoire : la Villa McGregor Rue Jean Discalceat Saint-Grégoire Jeudi 14 décembre, 10h00 2023-12-14 10:00 Connaissez-vous la Villa McGregor, résidence des arts et de la photographie ? Jeudi 14 décembre, 10h00 1

https://fb.me/e/1pB0DSZJQ A l’image d’un quai des futurs, son nom emprunte le débat concernant les origines de la paroisse de Saint-Grégoire. Alors que la tradition locale catholique se réfère à une relique papale, une thèse privilégie une origine écossaise liée au clan Mc Gregor. James David Mac Gregor a été un gouverneur écossais très important de Hong-Kong, en s’investissant dans l’éducation précoce des jeunes chinois pour permettre le développement du Port aux parfums. Une histoire intime sur les traces des McGregor de Hong Kong à Saint-Grégoire… A l’instar de la Villa Rohannec’h située 9 rue de Rohannec’h à Saint-Brieuc (Maison-atelier dans une villa d’armateur), la Villa McGregor se positionne comme un lieu de mémoire qui entend tout particulièrement valoriser les arts et la photographie. Saint-Grégoire Vie Créative (SGVC) propose un recensement adapté à la conservation des patrimoines et à la création. D’autres trésors existent sur la commune comme la ville à briques rouges de Maison Blanche. Rue Jean Discalceat Saint-Grégoire Saint-Grégoire 35760 Ille-et-Vilaine Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Grégoire Autres Code postal 35760 Lieu Rue Jean Discalceat Adresse Saint-Grégoire Ville Saint-Grégoire Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Rue Jean Discalceat Saint-Grégoire Latitude 48.152413 Longitude -1.685398 latitude longitude 48.152413;-1.685398

Rue Jean Discalceat Saint-Grégoire Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-gregoire/