Connaissez-vous le parc de verdure d'Olivet de l'autre côté de l'Atlantique au New Jersey ? Mercredi 19 avril, 09h30

https://fb.me/e/3pjcXAlKI Le Moulin d’Olivet est un lotissement résidentiel de Saint-Grégoire entouré de verdure grâce aux prairie d’Olivet, oasis d’orchidées et de prairies humides qui prend sa source à Montgermont. Le site dispose d’un étonnant voisin transatlantique où Olivet est un lieu-dit ou communauté verte (« census-designated place » – territoire classé CDP) du comté de Salem, dans l’État du New Jersey, aux États-Unis, situé à proximité du parc domanial Parvin State Park et du parcours de golf Centerton Golf Club. En 2020, Olivet au New-Jersey comptait une population de 1 297 habitants. Dans l’histoire Anglo-Normande, le Jardin D’Olivet dans l’île de Jersey est un site de champ de bataille peu connu datant des guerres anglo-française et anglo-écossaise des années 1540. Le Moulin d’Olivet Saint-Grégoire Saint-Grégoire 35760 Ille-et-Vilaine

