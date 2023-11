Concert EVR Résonance Eglise de Saint Grégoire. Saint Grégoire. Ille et Vilaine Saint-Grégoire Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rêverie et passion. A travers des mélodies françaises et allemandes de Debussy, Poulenc et Joubert qui a mis en musique les magnifiques ariettes oubliées de Paul Verlaine, Schumann, Brahms, Schubert .De la fougue à la tendresse, le piano nous accompagnera.

Concert EVR Résonance
9 et 10 décembre 2023
Eglise de Saint Grégoire, Saint Grégoire, Ille et Vilaine
Place de l'église 35760 Saint-Grégoire

