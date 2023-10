I Heard A Voice Eglise de Saint Grégoire. Saint Grégoire. Ille et Vilaine Saint-Grégoire Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Grégoire I Heard A Voice Eglise de Saint Grégoire. Saint Grégoire. Ille et Vilaine Saint-Grégoire, 10 novembre 2023 20:30, Saint-Grégoire. I Heard A Voice Eglise de Saint Grégoire. Saint Grégoire. Ille et Vilaine Saint-Grégoire Vendredi 10 novembre, 20h30 L’ensemble vocal AVSA vous convie à (re)découvrir les polyphonies de cet âge d’or que fut la musique sous la dynastie Tudor dont l’ère Elisabéthaine est l’emblème. Vendredi 10 novembre, 20h30 1 Alors que 2023 marque le 400ème anniversaire de la disparition de William Byrd (1543-1623), l’ensemble vocal AVSA vous convie à (re)découvrir les polyphonies de cet âge d’or que fut la musique sous la dynastie Tudor dont l’ère Elisabéthaine est l’emblème.

Depuis Thomas Tallis (1505-1585) dont Byrd fut sans doute l’élève jusqu’aux élèves de celui-ci tel Orlando Gibbons (1583-1625), les musiciens se doivent de composer des pièces pour une liturgie en perpétuel remaniement dans une Angleterre non entièrement acquise à la Réforme.

Il en résulte une diversité de pièces et de styles, allant d’une musique anglicane plus simple harmoniquement, pleine d’émotion dans sa fidélité à un texte, qu’elle met en valeur, jusqu’à la polyphonie la plus complexe, qui garde dans le délire de son architecture surdécorée, un sens de l’équilibre proprement merveilleux. Eglise de Saint Grégoire. Saint Grégoire. Ille et Vilaine Place de l’église 35760 Saint-Grégoire 35760 Ille-et-Vilaine Détails Heure : 20:30 Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Grégoire Autres Lieu Eglise de Saint Grégoire. Saint Grégoire. Ille et Vilaine Adresse Place de l'église 35760 Ville Saint-Grégoire Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Eglise de Saint Grégoire. Saint Grégoire. Ille et Vilaine Saint-Grégoire

Eglise de Saint Grégoire. Saint Grégoire. Ille et Vilaine Saint-Grégoire Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-gregoire/