2ème Bourse multi-collections Centre d'animation de La Forge, 19 mars 2023 09:00, Saint-Grégoire
Entrée libre et gratuite bernard.mancardi@free.fr

Bourse multi-collections (Philatélie, livres, numismatique, capsules, etc…) à Saint-Grégoire le 19 mars 2023 L’Association Grégorienne Philatélique (AGP) organise sa 2ème bourse multi-collections le dimanche 19 mars 2023 dans la salle du Centre d’Animation de La Forge au 5, rue de la Duchesse Anne – 35760 SAINT-GRÉGOIRE (environ 6 kms au Nord de Rennes).

Une cinquantaine d’exposants pourra s’installer à partir de 07h45.

Multi-collections : Philatélie, livres, numismatique, capsules, etc…

Prix pour les exposants : 12,00 € la table de 2,44 mètres (maxi deux tables par exposant).

Réservation obligatoire. Bulletin de réservation à demander à bernard.mancardi@free.fr

Pas de restauration possible sur place.

Entrée libre et gratuite.

Ouverture au public de 09h00 à 17h00.
Centre d'animation de La Forge
5, rue de la Duchesse Anne
35760 SAINT-GREGOIRE

