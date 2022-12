Automne égyptien sur le canal grégorien Cale Robinson, 4 décembre 2022 10:00, Saint-Grégoire.

Dimanche 4 décembre, 10h00 Sur place Participation gratuite et ouverte à tous https://illelumierecanal.wixsite.com/lumieres

Il y a tant de mondes à récréer sur l’île Robinson et sa cale éponyme à Saint-Grégoire. De la « Ville Rouge » d’autrefois à la Mer Rouge de demain, chemin d’une oasis verte et bleue chère à Hérodote.

Robinson Soma Bay est située sur la rive orientale de l’Egypte. Rive dans laquelle ce « Rocher » de la la Mer Rouge pourrait attacher une passerelle créative ouverte au dialogue avec sa petite soeur d’Occident, Saint-Grégoire autrefois « La Ville Rouge » dans sa genèse antique et gallo-romaine sur la route d’Avranches.

Dans le cadre du défi photographique Ille-Lumière, plusieurs séries de collecte de photos façon Nymphéas de Monet sur le canal ont été publiées sur la plateforme participative : https://illelumierecanal.wixsite.com/lumieres

Jeune artiste, le peintre Claude Monet a développé ses premières commandes en peignant notamment le brouillard de la Tamise à Londres.

Pour terminer l’année, Kevin Lognoné propose une escapade égyptienne aux amoureux et promeneurs du canal. L’année 2022 est l’année du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion. Le canal peut y prendre toute sa part car la civilisation égyptienne a essentiellement reposé sur l’agriculture et la maîtrise de canaux le long du Nil.

Les murmures de la nature relayés par les technologies les plus récentes peuvent continuer à stimuler des innovations fluviales et territoriales.

Les égyptiens ont été les premiers à s’intéresser à l’élevage et la transformation d’escargots. Notamment pour produire des huiles et des savons. En 3000 av. J.-C, les égyptiens conçurent les couverts les plus finement travaillés. Ils avaient été jusqu’à imaginer des fourchettes à escargots.

Aussi, Kevin Lognoné lance un appel à tous les citoyens désireux de partager des photos d’escargots et autres créatures avec le hashtag #illelumiere lors de leur promenade sur le canal.

Les plus belles contributions seront publiées sur la plateforme : https://illelumierecanal.wixsite.com/lumieres

