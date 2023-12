Après Nancy Thermal, Saint-Grégoire peut-elle bâtir un nouveau pôle breton thérapie d’avenir, récréatif, sportif et bien-être ? Cale Robinson Saint-Grégoire Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Cale Robinson Saint-Grégoire, 13 décembre 2023 17:00

Mercredi 13 décembre, 18h00

La santé est le bien le plus précieux, nous l'avons tous mesuré ces deux dernières années. Le thermalisme répond parfaitement à cette envie de se soigner et de prendre soin de soi.

Saint-Grégoire Vie Créative (SGVC) propose d'en débattre. Avec ses 1001 vies, la piscine Saint-Georges n'est-elle pas l'un des bâtiments préférés des Rennais… Surnommée la « ville verte et bleue », en raison de son rôle historique d'approvisionnement en eau potable pour couvrir les besoins de la ville de Rennes dès le XVème siècle via le canal, Saint-Grégoire pourrait-elle développer un nouveau pôle thermal, à l'image de Nancy Thermal ? Cette année 2023, « Nancy Thermal » verra le jour au cœur de la Métropole de Nancy. Ce projet est celui de tous les superlatifs ; il fera battre le cœur de la métropole nancéienne. Un projet inspirant et régénératif pour les ambitions grégoriennes ? Aujourd'hui, Saint-Grégoire bénéficie d'un centre thermal réputé, Aquatonic qui appartient aux thermes marins de Saint-Malo. Peu de gens savent que les eaux thermales, puisées en profondeur, ne sont pas immédiatement sujettes aux variations climatiques et donc à la sécheresse. Le passage de l'eau par les profondeurs de la terre lui permet de se charger en minéraux, parfois durant des centaines, voire des millions d'années. Cette eau profondément riche apporte ses bienfaits aux curistes comme aux adeptes du bien-être ; la bonne gestion des calories permet de réduire la consommation énergétique. Si Nancy Thermal est le projet le plus emblématique du Groupe ValVital, Saint-Grégoire pourrait-elle motiver avec ses citoyens et son tissu créatif d'entrepreneurs d'autres projets emblématiques, vitrine-tremplin en France et à l'étranger ?

