The magic beam sisters & Robert A bord de la Péniche Spectacle, 19 juin 2021 20:00-19 juin 2021 21:30, Saint-Grégoire.

Samedi 19 juin, 20h00 gratuit 0299231923

Concert Swing vocal

Partez pour un embarquement immédiat avec ces trois hôtesses, très professionnelles : Sophie Forgerit Maillard, Nelly Pichot Badeaud, Sophie Morin et leur « beau gosse » alias Sébastien Chevalier qui se rêve commandant de bord. Gisèle, Lily, Marinette et Robert sont prêts à vous emmener avec eux pour un voyage exceptionnel, sensationnel, rocambolesque, inattendu, unique, bref… inoubliable ! Le tout, dans la joie et la bonne humeur. « Ca va swinguer dans les claquettes ! «

Des artistes pluridisciplinaires spécialisés dans la « Close harmony » qui reprennent des standards des années 40/50, des Andrews Sisters, Boswell Sisters… mais aussi des morceaux plus contemporains qui respectent les styles du Swing et du Boogie Woogie.

En partenariat avec le Festival Robinson

A bord de la Péniche Spectacle Saint grégoire 35760 Saint-Grégoire Ille-et-Vilaine

samedi 19 juin – 20h00 à 21h30

En partenariat avec le Festival Robinson