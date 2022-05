Tarafikants A bord de la Péniche Spectacle Saint-Grégoire Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Tarafikants A bord de la Péniche Spectacle, 14 juin 2020 17:30, Saint-Grégoire. Dimanche 14 juin 2020, 17h30 Sur place Gratuit 02 99 23 19 23 Musique des Carpates et des Balkans Tarakikants est un groupe composé de six musiciens en formation taraf, c’est-à-dire en formation de petit orchestre à cordes traditionnel des régions roumaines. Ils revisitent donc le répertoire entraînant des chansons des cabarets citadins de Bucarest. Puisant dans l’univers des tarafs de Roumanie, TARAFIKANTS recréé l’ambiance des “cîrciuma”, les auberges des chansons populaires roumaines, lieux propices à la rencontre, et la fête… Des airs de danses de village aux chansons poétiques des villes, les Tarafikants invitent le public à un voyage dépaysant et festif. En partenariat avec le Festival Robinson. A bord de la Péniche Spectacle st gregoire 35760 Saint-Grégoire Ille-et-Vilaine dimanche 14 juin 2020 – 17h30 à 18h30 C. Huteau

