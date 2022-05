L’homme semence A bord de la Péniche Spectacle Saint-Grégoire Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

L’homme semence A bord de la Péniche Spectacle, 3 avril 2020 20:30, Saint-Grégoire. Vendredi 3 avril 2020, 20h30 Sur place Tarif plein : 10 € 0299231923 Conte – Chansons occitanes Il y a quelques années, une jeune femme reçoit en héritage une enveloppe de son arrière grand mère, Violette Ailhaud, décédée 30 ans plus tôt. Violette a seize ans en 1852 lorsque son village est brutalement privé de tous ses hommes. Deux ans passent et la semence a manqué. Entre femmes, serment est fait que si un homme vient, il sera leur mari commun. Mais pour Violette, cet homme sera aussi son premier amour. Aurore Pôtel, comédienne et seule en scène nous livre ce témoignage puissant dans un spectacle ponctué de chants occitans. Le récit émouvant d’une histoire, passionnante, pleine de vie et d’humour. En partenariat avec La Mairie de St Grégoire et le Festival Mythos. A bord de la Péniche Spectacle Saint grégoire 35760 Saint-Grégoire Ille-et-Vilaine vendredi 3 avril 2020 – 20h30 à 21h30 Bruno Bamde

Heure : 20:30 - 21:30
Lieu A bord de la Péniche Spectacle
Adresse Saint grégoire
Ville Saint-Grégoire

