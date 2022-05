Leïla and the Koalas A bord de la Péniche Spectacle Saint-Grégoire Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Leïla and the Koalas A bord de la Péniche Spectacle, 13 juin 2020 20:00, Saint-Grégoire. Samedi 13 juin 2020, 20h00 Sur place Gratuit. 02 99 23 19 23 Folk aux inspirations bluegrass et gospel Leïla Chevrollier-Aissaoui est bretonne et a beaucoup voyagé. A son retour d’Amérique, elle a choisi de revenir à une musique plus traditionnelle, aux mélodies folk, bluegrass et gospel. Avec ses Koalas : Paul Manoeuvrier à la guitare qui fait merveille avec un jeu souple, et Guillaume Jurkiewicz à la contrebasse, qui met en évidence toutes les possibilités de son instrument fétiche ; Leila a composé une musique enthousiasmante et jubilatoire. Les histoires qu’elle raconte viennent toucher au cœur, et sa voix pure et chaleureuse, réveille des émotions universelles. Traversé d’amitiés, de complicités et d’influences métissées, ce trio vous propose un voyage assuré de l’autre côté de l’Atlantique ! En partenariat avec le Festival Robinson. A bord de la Péniche Spectacle st gregoire 35760 Saint-Grégoire Ille-et-Vilaine samedi 13 juin 2020 – 20h00 à 21h00 DR

