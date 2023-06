Rendez-vous Vins Villages à Langesse Saint-Gondon Saint-gondon Saint-gondon Catégorie d’Évènement: Saint-Gondon Rendez-vous Vins Villages à Langesse Saint-Gondon Saint-gondon, 12 août 2023, Saint-gondon. Rendez-vous Vins Villages à Langesse Samedi 12 août, 18h00 Saint-Gondon Voir https://www.gien-tourisme.fr/ Au Nord de Gien dans la Forêt d’Orléans, découvrez le village intimiste de Langesse, Village de Caractère du Loiret hors du temps, son étang, son église et ses jolies maisons à pans de bois ! La dégustation se fera en plein air, au milieu du village, en toute convivialité. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme, paiement sur place en carte bancaire, espèces ou chèques.

Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué quelques jours avant la date prévue. Nos amis les animaux sont les bienvenus, tenus en laisse.

Saint-Gondon
Place de l'Eglise, Saint-gondon

2023-08-12T18:00:00+02:00 – 2023-08-12T19:30:00+02:00

