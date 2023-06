Rendez-vous Vins Villages à Saint-Gondon Saint-Gondon, 8 juillet 2023, Saint-Gondon.

Saint-Gondon,Loiret

Nouveauté 2023 : profitez d’une visite commentée du village, suivie d’une dégustation de plusieurs crus de vins des Coteaux du Giennois et de produits locaux !.

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 19:30:00. 12 EUR.

Saint-Gondon 45500 Loiret Centre-Val de Loire



New for 2023: enjoy a guided tour of the village, followed by a tasting of several vintages of Coteaux du Giennois wines and local produce!

Novedad para 2023: disfrute de una visita guiada por el pueblo, seguida de una degustación de varias añadas de vinos Coteaux du Giennois y de productos locales

Neuheit 2023: Genießen Sie einen kommentierten Rundgang durch das Dorf, gefolgt von einer Verkostung mehrerer Jahrgänge von Weinen aus den Coteaux du Giennois und lokalen Produkten!

Mise à jour le 2023-06-01 par OT GIEN